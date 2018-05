Nieuwe frituur serveert varkenswangen 02 mei 2018

02u24 0 Deinze Ex-treinbestuurder Frederick Vandenheede (39) en zijn vrouw Sofie (40) openen op maandag 7 mei frituur Sofré aan het kruispunt Oudenaardsesteenweg-Koningin Astridlaan. Eindelijk komt er weer leven in de zaak die jarenlang bekend stond als De vier Wegen.

De frituur aan 'de vier wegen' opent eindelijk opnieuw de deuren. Jarenlang stond Bart Van Laecke er aan het roer tot hij ze in 2014 omruilde voor twee Spar-winkels in Petegem en Deinze. In september van datzelfde jaar woedde in het leegstaande pand een kleine brand en in januari 2015 werd de frituur overgenomen door een koppel uit Ninove. Dat avontuur duurde niet lang. Het voorbije jaar werd het pand opgeknapt en maandag 7 mei openen Frederick en Sofie er hun frituur/eethuis Sofré. Voor Frederick is het een opmerkelijke carrièreswitch, want tot voor kort was hij nog treinbestuurder.





"Het was altijd mijn droom om een frituur te beginnen", zegt Frederick. "Ik heb als jobstudent niets anders gedaan en de laatste vier jaar runde ik samen met Sofie een cateringbedrijf. We hebben het pand opgeknapt en uitgebreid. Je vindt hier ook salades en vegetarische alternatieven vinden, croques, huisbereide hamburgers en twee soorten stoofvlees, waaronder vakenswangetjes." Sofré is zeven dagen op zeven open van 12.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 22.30 uur. (ASD)