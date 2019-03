Nieuwe aanvraag voor drie windturbines langs E40 in Landegem: Buurtbewoners roepen opnieuw op om bezwaarschriften in te dienen Anthony Statius

18 maart 2019

08u01 0 Deinze De buurtbewoners van actiecomité Tegenwind Landegem blijven strijden tegen de komst van drie windturbines langs de E40 in deelgemeente Landegem. De Antwerpse windparkontwikkelaar Storm diende een nieuwe aanvraag in. “De aanvraag is beter onderbouwd, maar de turbines blijven dezelfde”, zegt Paul Schollier van Tegenwind Landegem.

In juni vorig jaar protesteerde het actiecomité Tegenwind Landegem al tegen de vergunningsaanvraag voor het bouwen van drie windturbines in de buurt van haar dorp, vlakbij de grens met Drongen. De aanvraag kreeg negatief advies van het toenmalige gemeentebestuur van Nevele en projectontwikkelaar Storm trok de aanvraag uiteindelijk in. Maar nu is er opnieuw een aanvraag.

“Aan de plannen werd bijna niets gewijzigd, de aanvraag werd gewoon beter onderbouwd", zegt Paul Schollier. “Het gaat nog steeds om drie windturbines met een tiphoogte van 200 meter en een rotordiameter van 114 meter. Zoals eerder gezegd, zijn wij niet tegen windenergie, maar een project van deze omvang moet op een aanvaardbare afstand staan van woongebieden en bedrijven. Windturbines van deze omvang brengen volgens ons een sterke visuele vervuiling van het landschap en de horizon met zich mee en het project resulteert in aanzienlijke waardeverminderingen van de onroerende eigendommen. Daarnaast is er de geluidshinder, waarvan een deel laagfrequente- en infrasone geluidsgolven. Deze planten zich over lange afstanden voort en laten zich niet tegenhouden door klassieke geluidsisolatie. Talrijke studies tonen aan dat blootstelling aan dit geluid een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van de omwonenden. Ten slotte zijn er ook veiligheidsrisico’s.”

“Het openbaar onderzoekt loopt nog tot en met woensdag 3 april. We hopen terug op zeer veel bezwaarschriften van de bevolking, een negatief advies van de stad Deinze en een veto van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe duidelijker de boodschap wordt,” besluit Schollier.