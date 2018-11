Nieuwe aanplakborden voor evenementen in Deinze Anthony Statius

10 november 2018

12u51 0 Deinze Op vraag van de jeugdraad heeft de stad Deinze nieuwe aanplakborden geplaatst op diverse locaties in de stad. “Er is een streng gebruiksreglement aan verbonden en maandelijks worden de borden gereinigd”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

De jeugdraad stelde de vraag aan de stad Deinze om meer aanplakborden voor de bekendmaking van evenementen van socioculturele verenigingen in het Deinse straatbeeld te krijgen. Hiervoor werd een budget van 11.000 euro voorzien en in 2017 werden twaalf aanplakborden aangekocht waarvan nu reeds 10 borden verspreid zijn over diverse locaties in Deinze. Momenteel staan er aanplakborden geplaatst aan het skatepark aan jeugdcentrum Brieljant, op het Stationsplein, op de RAC parking, aan de Palaestra, aan de Sint-Pieterszaal in Vinkt, aan het voetbalterrein Las Vegas in Astene, tegenover het voetbalterrein van Grammene, aan het oud gemeentehuis in Bachte-Maria-Leerne, aan het voetbalterrein van Sparta Petegem en aan het terrein van Zeveren Sportief.

“Het aantal beschikbare aanplakborden in Deinze was erg beperkt", zegt gemeenteraadslid Tess Minnens, die het probleem ook aankaartte in de gemeenteraad. Jeugdverenigingen zagen zich dan ook genoodzaakt om zelf kleine en grote borden met affiches langs de openbare weg te plaatsen ter promotie van hun evenementen.”

“We kozen voor duurzame aanplakborden met een strakke vormgeving”, zegt schepen van Publieke Ruimte Bart Van Thuyne. Jeugdschepen Rutger De Reu vult aan: “Om te vermijden dat het op termijn een slordige boel wordt, maakten we duidelijke afspraken met de jeugdverenigingen, er werd een gebruiksreglement opgesteld om aan te geven wie de aanplakborden onder welke voorwaarden kan gebruiken. Zo worden de borden enkel ter beschikking gesteld voor affiches van evenementen die doorgaan op het grondgebied van Deinze en georganiseerd worden door niet commerciële sociaal-culturele verenigingen. Alle andere aankondigingen zijn verboden. Bovendien zullen alle borden maandelijks op een vast tijdstip gereinigd worden.”

Het gebruikersreglement is zichtbaar op alle aanplakborden en terug te vinden via www.deinze.be/jeugd.