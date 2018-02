Nieuw kruispunt tussen oude en nieuwe Leernsesteenweg 20 februari 2018

De werken aan de N466 omvatten ook een nieuwe aantakking van de oude Leernsesteenweg en de gewestweg. Dat laat schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V) weten.





"Wie vanuit Leerne-dorp de N466 oprijdt, zal onmiddellijk links kunnen afslaan richting Deinze," aldus de schepen. Wie nu vanuit Leerne-Dorp de N466 wil oprijden, is verplicht om rechtsaf te slaan richting de rotonde aan de Sint-Martinuskerk. Wie dus richting Deinze moet, maakt eerst een kleine omweg via de rotonde. "Een absurde situatie, die we graag veranderd zien", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne. "Op vraag van de stad werd deze situatie gewijzigd in de plannen voor de heraanleg van de N466. Er komt een loodrechte aftakking van de oude Leersnesteenweg op de nieuwe Leernsesteenweg (N466). Zo zal het dus mogelijk zijn om vanuit Leerne-Dorp onmiddellijk linksaf te kunnen afslaan in de richting van Deinze. De meeste automobilisten doen dit nu al, maar eigenlijk mag dat niet." (ASD)