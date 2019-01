Nieuw infomagazine heet D17 Anthony Statius

17 januari 2019

18u33 0 Deinze Het nieuwe infomagazine van Deinze heet voortaan D17. In de D zit het stadslogo van Deinze - de knipogende letter ‘d’ - verwerkt en het getal 17 verwijst naar de zeventien deelgemeenten van de fusiestad. Uit 189 inzendingen werd uiteindelijk het voorstel van Nevelaar Geert Bogaert gekozen.

Tot voor de fusie hadden zowel Deinze als Nevele een afzonderlijk infomagazine, namelijk Code 9800 en Gemeente Nevele. Sinds januari 2019 blijft er slechts een magazine over en dit zal tien keer per jaar worden bedeeld. Voor de nieuwe naam werd een wedstrijd uitgeschreven en er werden in totaal 189 naamvoorstellen ingezonden. Een jury, bestaande uit drie afgevaardigden van het stadsbestuur, drie afgevaardigden van het gemeentebestuur en één extern jurylid heeft de inzendingen anoniem beoordeeld en koos voor de inzending D17. De winnende naam werd symbolisch op donderdag 17 januari om 17 uur bekendgemaakt.

“De naam bouwt verder op de vorige naam van het infomagazine van Deinze, namelijk Code 9800’ dat ook een getal in de naam had”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “17 sluit aan bij de trend naar minimale afkortingen. Het huidige stadslogo komt er in voor en 17 verwijst naar het aantal deelgemeenten van de nieuwe stad.”

Nevelaar Geert Bogaert bezorgde het winnende voorstel en hiervoor mocht hij 250 euro aan cadeaucheques ontvangen. Geert is opgeleid als bioloog en menselijk ecoloog. Eerder schreef hij een boek over landschap en natuur in de vallei van de Oude Kale en werkte hij mee aan enkele fiets- en wandelroutes in deze streek. “In de naam schuilt ook een verwijzing naar de E17, de autosnelweg die door Deinze loopt”, vult Geert aan.

Het eerste infomagazine van de fusiestad verschijnt op vrijdag 25 januari 2019.