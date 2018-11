Nick Hollevoet lanceert Dei’jnzenoare T-shirts ter sponsoring van eerste productie in nieuw cc “Leietheater moet betaalbaar zijn voor lokale verenigingen” Anthony Statius

14 november 2018

15u18 0 Deinze Zal het podium van het toekomstige cultureel centrum Leietheater wel haalbaar en betaalbaar zijn voor lokale artiesten en verenigingen? Dat vraagt bellenman Nick Hollevoet zich af. In november 2019 staat hij er met zijn nieuwe productie en m et de verkoop van zijn eigen ‘Dei’inzenoare’ T-shirts gaat hij alvast op zoek naar sponsoring. “We tasten nog in het duister over de voorwaarden en prijzen”, zegt Nick. “Deinse verenigingen betalen minder”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

De Deinse bellenman en cabaretier Nick Hollevoet lanceert zijn eigen T-shirts- en heuptassen. Met het opschrift Dei’inzenoare wil de man - naast een goede promostunt - ook een statement maken.

“Op 15, 16 en 17 november sta ik met een nieuwe productie van Theater NiHo op de planken van het cultureel centrum Leietheater”, vertelt Nick. “Deze T-shirts en heuptassen zijn ter sponsoring van deze productie, want we tasten nog steeds in het duister naar prijzen en voorwaarden in het nieuwe CC. We hebben alvast onze data laten vastleggen uit schrik dat we de kans niet gaan krijgen om te spelen in ‘ons theater’, het cultureel huis van de Deinzenaar. Ik hoop dat wij als Deinse vereniging samen met alle andere lokale groepen en artiesten in de toekomst, wanneer het Leietheater goed draait, nog de kans zullen krijgen om de zaal aan een democratische prijs te huren en om er ons ding te doen. Het zou jammer zijn mochten we enkel nog ruimte krijgen tussen twee bekende namen, ergens op een woensdagavond.”

“We zijn bezig met het vastleggen van de prijzen en voorwaarden voor het huren van de grote zaal”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Exacte bedragen kan ik nog niet meedelen, maar ik kan wel bevestigen dat er voor lokale verenigingen een lager tarief zal gelden. Voor Deinse verenigingen of artiesten met een eigen productie zal de huurprijs nog lager liggen. In die prijs zal alles inbegrepen zijn, dus ook de technische ondersteuning. Enkel de ticketverkoop is niet inbegrepen. We werken aan marktconforme prijzen en hiervoor voerden we momenteel een vergelijkende studie uit met andere culturele centra in de regio zoals Evergem en Waregem. En wat de beschikbaarheid van de zaal betreft: de programmatie van het cultureel centrum komt uiteraard op de eerste plaats. Zo plannen we een vijftigtal activiteiten per jaar, maar we laten in de kalender weekends vrij waarop Deinse verenigingen de kans krijgen om met al dan niet eigen producties op de planken van het Leietheater te staan.”

Over de nieuwe productie wil Nick Hollevoet nog niet veel kwijt. “De voorstelling heet Lulu en het wordt een monoloog over mijn grootoom Lucien Maes. Meer details maak ik pas volgend jaar bekend”, aldus Hollevoet.

De eerste lading T-shirts is ondertussen op en er worden al exemplaren bijgemaakt. Je kan de Dei’jnzenoare T-shirts bestellen via Nick of via de Facebookpagina van Theater NiHo. Een T-shirt kost 15 euro en voor een tas betaal je 8 euro.