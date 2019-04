Nevelemarkt vrijdag moeilijk bereikbaar door wegenwerken Anthony Statius

11 april 2019

10u48 2 Deinze Nevelemarkt is op vrijdag 12 april van 7.30 tot 13 uur moeilijk bereikbaar voor alle gemotoriseerd verkeer. Door werken in de Camille Van der Cruyssenstraat en de wekelijkse vrijdagmarkt is het centrum van Nevele tijdelijk moeilijk te bereiken.

Van maandag 8 april tot en met vrijdag 19 april wordt de Camille Van der Cruyssenstraat in Nevele afgesloten wegens werkzaamheden ter hoogte van huisnummer 14. Men herstelt er een verzakking in het wegdek.

Op vrijdag 12 april is Nevelemarkt van 7.30 tot 13.00 uur niet bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer. Het deel van de Camille Van der Cruyssenstraat vanaf het rondpunt tot aan de Gezusters Lovelingstraat is nog afgesloten omwille van de herstellingswerken aan het wegdek. Er wordt een omleiding voorzien via Vaart Links, Brandweerstraat, De Akker, Camille Van der Cruyssenstraat, Gezusters Lovelingstraat, Ijsbeerlaan, Graaf van Hoornestraat tot aan de Cyriel Buyssestraat en omgekeerd. Bestuurders kunnen gebruik maken van de parking aan de gemeenteschool De Vaart in Vaart Links 17.