Nevelaars krijgen 5 jaar de tijd om identiteitskaart te laten aanpassen Anthony Statius

02 januari 2019

12u55 0 Deinze De inwoners van Nevele krijgen vijf jaar de tijd om hun identiteitskaart te laten aanpassen na de fusie met Deinze. Oorspronkelijk diende dit binnen een periode van een jaar te gebeuren.

De inwoners van de zeven nieuwe fusiesteden- en gemeenten krijgen vijf jaar de tijd om hun elektronische identiteitskaart aan te passen. Dit geldt dus ook voor de inwoners van Deinze en Nevele, die op dinsdag 1 januari ontwaakten in de nieuwe fusiestad Deinze. Aanvankelijk werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn, maar begin november werd beslist dat alle Nevelaars en de Deinzenaren wiens straatnaam en/of huisnummer wijzigt, hun e-ID binnen het jaar moeten laten aanpassen. Daarop kwam kritiek van onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De maatregel zou tot een pak overlast leiden voor inwoners en gemeentebesturen.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) maakte bekend dat de termijn wordt opgetrokken naar vijf jaar. De betrokken inwoners krijgen een brief en moeten zich naar dienstencentrum Leiespiegel of naar het gemeentehuis in Nevele begeven.

