Nele wapent je tegen stress en burn-out in Movement Studio 30 april 2018

02u27 0 Deinze Nele Temmerman (37) wil met De Movement Studio mensen in beweging krijgen. Ze geeft yogalessen, creatieve workshops en individuele bewegingscoaching aan alle leeftijden. "Yoga en dans zijn ideale wapens tegen stress en burn-out", zegt Nele.

Als vijfjarig meisje stond Nele Temmerman uit Gent al op de dansvloer. Ze ging in het middelbaar naar de Kunsthumaniora Dans in Gent en vervolledigde haar danstechnische vaardigheden als 'danseuse contemporaine' bij het Ecole Supérieure de Danse Rosella Hightower in Cannes. Na een achillespeesblessure kwam abrupt een einde aan haar carrière. Na twaalf jaar werken in de privésector richtte de mama van twee kinderen twee jaar geleden de dansschool vzw Dance A.R.T.! op en daar legde ze de basis voor De Movement Studio. Vanuit haar omgebouwde garage in Zonnetij 8 in Petegem start ze een fris concept rond beweging.





"Als bewegingscoach wil ik het welzijn een boost geven", zegt Nele. "Zo organiseer ik yogasessies en creatieve bewegingsworkshops en daarnaast bied ik individuele coaching aan. Yoga neemt een belangrijke plaats in. Het doel? Mensen laten bewegen en ze weerbaar maken tegen stress. Ik richt mijn pijlen zowel op particulieren als op bedrijven. Vanuit de nood om meer te kunnen ontspannen én toch te blijven bewegen, start ik ook een samenwerking met Open Huis 216 in Petegem. Op dinsdag- en woensdagavond kan je er terecht voor yoga die de balans geeft tussen inspannen en ontspannen." Info: www.demovementstudio.be. (ASD)