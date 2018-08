Negen diamanten koppels gevierd 07 augustus 2018

De stad Deinze heeft negen diamanten koppels in de bloemetjes gezet. De paren die hun zestigste huwelijksverjaardag vierden, zijn Daniel Tuytschaever en Mariette De Ruyck, Odiel Segers en Christiana Van Dessel, Marcel Van Meenen en Martha De Vreese, Georges Verhulst en Rolande Carels, Charles Eggermont en Francina Wouters, Etienne Vanhaute en Mariette De Blaere, Antoon Vincke en Ethèle Dhont, Jonny Maes en Agnès De Winter en Oscar Van Pamel en Erna Vermeiren. Zij kregen een diploma van het college van burgemeester en schepenen en achteraf werden ze getrakteerd op een drankje in het spiegelei, de cafetaria in het stadhuis.





