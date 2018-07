Negen bestuurders hebben glas te veel op 31 juli 2018

02u32 0

Voor negen bestuurders is zaterdagacht hun autorit na een alcoholcontrole geëindigd in Deinze en Zulte. Ze hadden te veel gedronken en moesten hun rijbewijs inleveren. Een van hen is zelfs vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt. Ze zullen zich allemaal voor de politierechter moeten verantwoorden. In totaal controleerde de politie 145 bestuurders. Een bestuurder droeg geen veiligheidsgordel en moest een boete betalen. Twee andere kregen een proces-verbaal van waarschuwing omdat hun wagens niet voldeden aan de technische vereisten. (JEW)