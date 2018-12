Nee, Vincenzo van Il Punto is niet overleden (ook al zegt Google van wel) Anthony Statius

07 december 2018

15u21 1 Deinze “Neen, ik ben niet dood.” Nogal een vreemde uitspraak, maar Vincenzo Gorgoglione (57), medezaakvoerder van het Italiaanse restaurant Il Punto, heeft de woorden al dikwijls in de mond moeten nemen. Wie in Google Il Punto intikt, ziet automatisch de zoekwoorden ‘Vincenzo overleden’ bovenaan verschijnen. “Sommige mensen kijken naar mij alsof ze een spook hebben gezien”, lacht Vincenzo.

Probeer het vooral zelf eens. Wanneer je in de Google-zoekmachine ‘Il Punto’ ingeeft, dan verschijnen automatisch de zoekwoorden ‘Deinze Vincenzo overleden’, net onder prijslijst en boven openingstijden. Vincenzo, dat is de 57-jarige man die samen met Damiano De Feudis al jaren het bekende Italiaanse restaurant Il Punto uitbaat in de Kortrijkstraat in Deinze. Maar het vreemde is, Vincenzo is helemaal niet dood. En dat zorgt soms voor ongemakkelijke momenten.

“Er zijn klanten die naar het restaurant bellen om hun deelneming te betuigen”, zegt Vincenzo. “Er zijn ook enkele mensen die niet meer durfden komen omdat ze niet goed wisten wat te zeggen. Toen ik deze zomer terugkwam van vakantie in Italië, heb ik iets bizar meegemaakt. Ik was mijn auto aan het parkeren en plots zag ik een man naar mij staren alsof hij een spook had gezien. Toen ik hem aansprak om te vragen wat er scheelde, vertelde hij mij dat hij dacht dat ik dood was, omdat hij dat op het internet had gezien. Bijna dagelijks word ik erover aangesproken. In het begin kon ik er nog om lachen, maar dat is nu al bijna een half jaar bezig en ik ben het beu. Vandaar deze mededeling: neen, ik ben niet dood en ik ben niet ziek. Ik voel me kiplekker.”

Hoe het komt dat de naam van het restaurant wordt gelinkt aan Vincenzo’s overlijden blijft een raadsel. “Na wat surfen op het internet heb ik gezien dat er de voorbije maanden heel wat mannen met de voornaam Vincenzo zijn overleden in ons land. Maar waarom dit gelinkt wordt aan Il Punto, geen idee. Ik heb al contact opgenomen met Google, maar daar ben ik niet veel wijzer uit geworden.”