Natuurvrienden organiseren 37ste Wandel-mee-dag Anthony Statius

15 november 2018

11u11 1

Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert op zaterdag 17 november de 37ste Wandel-mee-dag. Start en aankomst zijn voorzien in het VTI in de Leon Declercqstraat 1 en inschrijven kan tussen 6.30 en 15 uur.

De wandeltocht is de eerste in een reeks van Vigaaltochten die de club samen organiseert met met WSV Aalter, Reigerstappers Vinderhoute en Scheldestappers Zingem. Er is keuze tussen tochten van 6, 10, 15 of 20 kilometer lang. De drie langste routes brengen de wandelaars tot aan het knuppelpad en het natuurgebied Zeveren Plancke. Deelnemen kost 1,50 euro en onderweg is er een snack voorzien voor alle deelnemers. Meer info vind je via secretariaat@wnd140.be