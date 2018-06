Natuurvrienden houden 34ste Vriendschapstocht 02 juni 2018

De wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert op zondag 3 juli haar jaarlijkse Vriendschapstocht. Onder het motto 'Oost-Vlaanderen wandelt' trekt de vereniging samen met de provincie voor de 34ste de stapschoenen aan.





"We stippelden voor zondag een zevental wandelingen uit tussen de 5 en 32 km en voor de kinderen is er een kidsparcours in de Brielmeersen", zegt voorzitter Luc Taelman. "We werken ondertussen ook mee aan het wandelcriterium Walkon waar speciale aandacht wordt gevraagd voor natuur, milieu en de integratie van jonge gezinnen en andersvaliden. Een deel van de opbrengst schenken we aan de vzw Aksent."





Vertrekken doe je aan de Brielpoort en dit kan tussen 6.30 en 15 uur. Deelnemen kost 2 euro en voor meer info kan je terecht op





secretariaat@wnd140.be en www.wnd140.be. (ASD)