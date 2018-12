Natuurpunt organiseert Wintercafé in Brielpaviljoen Anthony Statius

28 december 2018

Natuurpunt tussen Leie en Schelde organiseert op vrijdag 28 december een Wintercafé. Iedereen is om 18 uur welkom in het Brielpaviljoen.

“Wintercafé wordt een gezellige avond waarbij iedereen kan kennismaken met het bestuur en de vrijwilligers van de lokale afdeling”, zegt Wim Bracke. “Op een ludieke manier worden het bestuur en de afdeling voorgesteld en voor de aanwezigen zijn er gratis broodjes en soep. Dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.”

“Met dit initiatief zoekt onze afdeling nieuwe mensen die zich op één of andere manier willen inzetten voor de natuur in hun streek. Dit kan gaan van folders verdelen, tellen van vogels in de winter, een tekst schrijven voor het ledenblad tot het onderhoud van een wandelpad.”

Meer info via de Facebookpagina van Natuurpunt ‘tussen Leie en Schelde’.