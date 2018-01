Natuurpunt breidt afdeling uit 27 januari 2018

Op zondag 28 januari schiet de nieuwe afdeling van Natuurpunt aan de kerk van Zulte uit de startblokken. Natuurpunt tussen Schelde en Leie' neemt de natuur binnen Deinze, Zulte en nu ook Nazareth onder haar vleugels. "Voortaan vertegenwoordigt 'Natuurpunt tussen Leie en Schelde' meer dan 900 leden", zegt Hannes Buyle van Natuurpunt. "We zijn het aanspreekpunt voor alle vragen en bekommernissen over de lokale natuur. Ook zetten onze lokale vrijwilligers zich iedere laatste zaterdag van de maand in voor het beheer van enkele natuurgebieden. Iedereen die wil, kan dan een handje toesteken."





Om 14 uur start een natuurwandeling. "Nadien kan iedereen nagenieten van een gratis pannenkoek en een drankje in zaal Fiertelhof. De bestuursleden zullen er een woordje uitleg geven over de werking van Natuurpunt tussen Leie en Schelde."





Info: www.natuurpunttussenleieenschelde.be. (GRG)