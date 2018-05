Natuurpark van 1.200 hectare tegen 2040 VAN ZEVERENBEEKVALLEI IN DEINZE TOT BOURGOYEN-OSSEMEERSEN IN GENT ANTHONY STATIUS

28 mei 2018

02u34 0 Deinze Natuurpunt wil de Leievallei tussen Gent en Deinze omvormen tot Levende Leie, een van de grootste natuurparken van Vlaanderen. "Mens én dier moeten ooit ongestoord van de Zeverenbeekvalllei in Deinze tot in de Bourgoyen-Ossemeersen in Gent kunnen wandelen", zegt Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent.

Om het toekomstige Natuurpark Levende Leie in de kijker te zetten hield Natuurpunt gisteren de eerste Levende Leiedag in Sint-Martens-Latem. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) kwam ook het natuurinrichtingsproject Latemse Meersen, dat twintig jaar geleden werd gestart, feestelijk afsluiten. Niet door een lintje door te knippen, maar door samen met onder andere de Latemse burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn), schepen Rigo Van de Voorde (Welzijn), projectleider Jan Verboven en enkele kinderen zangvogels zoals spreeuwen en merels in het gebied los te laten.





De Latemse Meersen is een van de 19 natuurgebieden die het natuurpark Levende Leie moeten vormen. "We willen alle gebieden in de Leievallei tussen Deinze en Gent met elkaar verbinden", legt Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent uit. "Dit gebied met de Leie als slagader strekt zich uit van de Zeverenbeekvallei in het westen (grondgebied Deinze) tot het populaire Bourgoyen Ossemeersen in het oosten (grondgebied Gent). In vogelvlucht liggen deze twee domeinen zo'n 15 kilometer van elkaar, maar als je rekening houdt met alle meanders in de rivier zit je al snel aan het dubbele. Met een oppervlakte van 1.200 hectare zal Levende Leie een van de grootste natuurparken van Vlaanderen vormen."





"De Natuurpuntafdelingen van Deinze en Gent, de werkgroep Assels en de kern Latem-Deurle hebben de voorbije 15 jaar al heel wat natuurgebieden kunnen verwerven", vervolgt Vangansbeke.





Terugkeer otter

"Fauna en flora hebben nood aan een aaneengesloten robuust natuurgebied. Bourgoyen-Ossemeersen is nu al een absolute hotspot voor vele planten en dieren, maar die zitten wel opgesloten, zodat zij zich niet zo goed kunnen verspreiden naar de rest van de vallei. Onze ambitie is dat mens én dier zich tegen 2040 van oost naar west kan bewegen. Een van de grote uitdagingen is om de versnipperende infrastructuur zoals spoorwegen natuurvriendelijk te overbruggen. Er zijn wel al enkele mooie voorbeelden zoals de verbinding tussen de Hoge Blaarmeeren en de Assels door een tunnel en de natuurinrichting die de Vlaamse Landmaatschappij nu gerealiseerd heeft in de Latemse Meersen. Ook cruciaal is een goede samenwerking met de landbouwers, en de steun van de Vlaamse en de lokale overheid."





"Het gaat de goede kant uit. Zo vinden dieren zoals bevers, grutto's (een soort weidevogel) en reeën hun weg terug. We hopen dat ooit de otter terugkeert naar de Leievallei", besluit Vangansbeke.