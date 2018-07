Nagelbijten én uitzinnige vreugde 03 juli 2018

03u08 0 Deinze Van paniek tot euforie, de spanning was te snijden gisteren op het Sint-Poppoplein in Deinze. Na de derde goal van de Belgen barstte het feest los.

Honderden fans keken gisteren vol spanning toe hoe de Rode Duivels op de valreep toch de bovenhand haalden tegen Japan. De talrijke grote schermen deden pleinen en zalen in de regio Deinze-Meetjesland weer vollopen. In Deinze zijn het Sint-Poppoplein en zaal Souplex ondertussen geliefkoosde verzamelplaatsen geworden voor voetbalfans en ook gisteren kleurde het stadscentrum zwart-geel-rood.





Even leek het feestje te eindigen in mineur, maar nadat de Duivels hun achterstand inhaalden, kwam de feestvreugde terug en bij het fluitsignaal ontplofte het Sint-Poppoplein. Deinze in een delirium. Afspraak op vrijdag 6 juli om 20 uur voor de kwartfinale. Brazilië, here we come. (ASD)