Na zes jaar wachten en vijf maanden werken heeft kruispunt N43/Pontstraat eindelijk verkeerslichten Anthony Statius

06 maart 2019

09u08 0 Deinze Het kruispunt N43/Pontstraat heeft eindelijk verkeerslichten. De stad Deinze is al sinds 2013 vragende partij en in september 2018 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werkzaamheden. Mits enige vertraging werd het kruispunt dinsdagavond opnieuw opengesteld voor verkeer in beide richtingen. “Eindelijk kunnen de inwoners veilig oversteken", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Goed nieuws voor het verkeer dat via de gewestweg N43 van Deinze naar Gent of omgekeerd rijdt. Na vijf maanden aanschuiven aan het kruispunt met de Pontstraat in Astene, is de rijweg sinds dinsdagavond opnieuw opengesteld in beide richtingen. Maar dit is vooral goed nieuws voor de inwoners van Astene. Fietsers en automobilisten die uit een van de woonwijken komen, kunnen nu veilig de rijweg oversteken.

De verkeerslichten kwamen er op aandringen van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “In 2013 gebeurde er een zwaar ongeval, waarbij een twaalfjarig meisje om het leven kwam terwijl ze het kruispunt overstak met haar fiets”, zegt Jan Vermeulen. “Onmiddellijk na het ongeval hebben wij aan het Vlaams Gewest gevraagd om verkeerslichten te plaatsen. Men was bereid om in te gaan op onze vraag, maar alleen op voorwaarde dat er een totale herinrichting van het kruispunt mogelijk was. Hiervoor hebben wij enkele percelen grond moeten aankopen, waaronder van de schoenenwinkel Torfs en van Club Champagne aan de overkant van de straat. Zo werd er ruimte gecreëerd om aan beide kanten van de Pontstraat een aparte afslagstrook voor fietsers aan te leggen, zodat zij in een veilige beweging rechtsaf kunnen slaan. Dit kruispunt ligt centraal tussen de woonwijken van Astene en het is een goede zaak dat de inwoners eindelijk veilig de gewestweg kunnen oversteken.”

De werken startten in september 2018 zouden een tweetal maanden duren, maar door problemen met nutsleidingen en rioleringen duurden de werken enkele maanden langer dan voorzien. Er werd deze winter doorgewerkt en dinsdagavond waren de verkeerslichten actief. “Het gaat om zogenaamde ‘slimme verkeerslichten’ die langer groen licht geven indien de rij wachtende auto’s langer is", zegt Marie De Vliegher, communicatieverantwoordelijke bij AWV. “Er is ook een aparte detectie voor bussen voorzien, zodat zij sneller groen licht krijgen.”

Bij de handelaars op het kruispunt kan men eindelijk gerust ademhalen. Gedurende de werken waren het Total-bezinestation, het Chinese restaurant Shing Chen, Club Champagne en schoenenwinkel Torfs maar moeilijk bereikbaar. Bij Torfs maakte men van de gelegenheid gebruik om de winkel volledig te vernieuwen. Op zondag 3 maart konden de eerste klanten terecht in een gloednieuwe concept store met als extra de sneakershop The Athletes Foot.