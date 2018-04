Na winterfestival nu ook Fika Beach 28 april 2018

02u35 0 Deinze Na het winterfestival pakken Ed Standaert en Vanessa Vervaeck nu ook uit met Fika Beach. Vier weekends toveren ze de tuin van hun B&B Aan de Leie om tot een strand met palmbomen. In de transparante feestkoepel komt er een zwembad met poolbar.

"Fika Beach is eerder een belevenisstrand dan een festival", zegt organisator Ed Standaert. "Er zal wel muziek zijn, maar de nadruk ligt meer op relaxen, dan op de dj's. Tussen 14 en 22 uur kan iedereen komen genieten op ons strand aan het zwembad. Dankzij de palmbomen van May Flowers uit Aalter krijgt onze tuin een tropisch sfeertje. Er zal een foodtruck staan en je kan een partijtje volleybal spelen op het strand. De dresscode is casual strandkledij, we houden het graag deftig. In onze feestkoepel, de 'Fika dome', installeert Zwembaden Lannoo uit Deinze een zwembad met ligzetels en er komt ook een bar zodat de bezoekers ook bij slecht weer het gevoel hebben dat het al zomer is", aldus Ed.





"We werken telkens met een thema", zegt Vanessa. "Dit weekend, op zaterdag 28 april en zondag 29 april beginnen we met Candy Beach: strawberries & cream edition, gevolgd door een Cuban night. De week daarna is er een volleybaltornooi en we sluiten op 19 en 20 mei af met een magisch weekend in Balinese stijl."





De toegang is gratis. Inschrijven voor het volleybaltornooi op 12 en 13 mei - teams van vier spelers + een extra - kan via info@fikaconcepts.be.





Fika Beach is gelegen aan de Wakkense Heirweg 26 in Grammene. (ASD)