Na het succes van eerste editie: hippe beurs ZotWijs verhuist naar Brielpoort Jonge onderneemsters Delphine Van den Berghe, Lieselot Denys en Melissa Lombaert organiseren opnieuw indoor market met lokale zelfstandigen Anthony Statius

12 maart 2019

12u55 0 Deinze De jonge Deinse onderneemsters Lieselot Denys (CreaLief), Delphine Van den Berghe (Zuskus) en Melissa Lombaert (KDkes) organiseren op zondag 17 maart voor de tweede keer ZotWijs, de indoor market op kindermaat. “Dankzij het succes van de eerste editie moesten we op zoek naar een grotere locatie, dus hebben we maar onmiddellijk De Brielpoort genomen”, klinkt het. Dit jaar wordt het evenement ook ondersteund door de vzw Deinze Winkelstad.

Toen Delphine Van den Berghe, Melissa Lombaert en Lieselot Denys vorig jaar hun eerste zotwijze markt organiseerden, was het al onmiddellijk duidelijk dat de Deinzenaren op een tweede editie zaten te wachten. De formule waarbij ouders op het gemak kunnen winkelen bij een verzamelde groep lokale handelaars terwijl de kinderen worden beziggehouden, sloeg duidelijk aan. Het leegstaande pand in Driespoort Shopping werd overrompeld en de drie dames keken voor de tweede editie uit naar een nieuwe locatie. Dit is uiteindelijk De Brielpoort geworden. “Ook deze zaal zal mooi gevuld geraken”, zegt Melissa Lombaert. “Naast de twintig handelaars van vorig jaar zijn er enkele nieuwe deelnemers van de partij.”

Behalve de locatie zijn er nog enkele nieuwigheden te ontdekken. “Deze keer zijn er twee aparte hoeken voor kinderanimatie”, zegt Lieselot. “In de Zotte Hoek zijn er workshops voor muzikale kleuters, ballet in tutu en discodans en in de Wijze Hoek kan je terecht voor onder andere kinderyoga, hiphop for boys of een sessie dans met je baby. De eerste workshop start om 10.15 uur en de laatste om 17 uur. Voor alle workshops vragen we 1 euro per deelname en de opbrengst gaat integraal naar het goede doel De JoJo, een Deinse jeugdbeweging voor jongeren met een verstandelijke beperking.”

“Daarnaast zijn er doorlopend activiteiten bij de standhouders zelf zoals een fotohoek, gekke kapsels, kindergrime, glittertattoos, knutselen, een leuk verhaal en speelplezier”, zegt Delphine. “Deze waaier aan activiteiten blijft onze grootste troef. Zo kunnen de volwassenen zorgeloos rondkuieren tussen de verschillende standjes. Relaxen en smullen kan de hele dag door aan de eetkraampjes.”

Iedereen is welkom van 10 tot 18 uur en de toegang is gratis. Aan de ingang is een verrassingsact voorzien voor de bezoekers. Meer info over dit evenement en de standhouders kan je terugvinden op de website www.zotwijsindeinze.be.