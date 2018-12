Na dodelijk ongeval: Stadsbestuur wil oversteekplaatsen op gewestweg Wouter Spillebeen

21 december 2018

16u19 0 Deinze Nadat de 84-jarige Simonne H. donderdagnamiddag dodelijk aangereden werd terwijl ze met haar dochter en kleindochter de Gentsesteenweg wilde oversteken, rijst de vraag naar meer oversteekplaatsen. Het ongeval gebeurde op een plaats waar geen zebrapad was en waar die ook schaars zijn. “Het gewest is niet geïnteresseerd in meer zebrapaden”, reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Ter hoogte van de land- en tuinbouwwinkel AVEVE sloeg het noodlot donderdag rond 17.30 uur toe. Simonne H., haar dochter en haar kleinkind wilden de steenweg oversteken, hoewel daar geen zebrapad is. Een 67-jarige bestuurster stopte om de moeder en het kind over te laten steken, maar merkte de oma niet op. Ze vertrok weer op het moment dat Simonne de straat wilde oversteken, waardoor het tot een aanrijding kwam.

Niet zonder gevaar

Ondanks de lage snelheid van de wagen had het ongeval tragische gevolgen. De hulpdiensten probeerden Simonne nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat en ze bezweek ter plaatse. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval, dat in het donker en bij slecht weer gebeurde.

De Gentsesteenweg is niet zonder gevaar voor zwakke weggebruikers die willen oversteken. In augustus 2017 belandde een 81-jarige fietser nog met levensgevaar in het ziekenhuis nadat hij de rijbaan wilde oversteken. Hij werd gegrepen door een wagen die in de richting van Gent reed. Meer oversteekplaatsen zou volgens sommigen een oplossing kunnen bieden.

De Gentsesteenweg is een gewestweg en valt dus onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Net daar wringt het schoentje volgens burgemeester van Deinze Jan Vermeuelen (CD&V). “Het AWV organiseert de wegen in functie van een vlot doorstromend verkeer”, zegt hij. “Wij pleiten voor meer oversteekplaatsen op alle gewestwegen in Deinze, maar het AWV heeft liever niet meer zebrapaden. Dat kan leiden tot pijnlijke situaties zoals nu.”

Busstrook maakt zebrapad niet mogelijk

Het stadsbestuur kan wel bij het AWV terecht met klachten of suggesties, maar het agentschap is niet verplicht om er gevolg aan te geven. “Normaal hebben ze wel gehoor voor onze klachten. Er zijn ook al verschillende vragen gesteld aan het AWV en er zijn al acties ondernomen om mensen te sensibiliseren, bijvoorbeeld door meer borden te plaatsen. Het is jammer dat er weer zo’n incident moet gebeuren voordat er iets verandert.”

Het AWV reageert dat er in de Gentsesteenweg vooral is ingezet op de doorstroming van het openbaar vervoer. “In de zone waar het ongeval gebeurde, ligt sinds 2017 een busstrook”, zegt Sylvie Syryn van het AWV. “Daardoor is het niet mogelijk om een zebrapad aan te leggen tot aan de Gampelaeredreef.”

Het is ook nog maar de vraag of een zebrapad bij het ongeval van donderdag zou geholpen hebben. “Het was vooral een zeer ongelukkig ongeval”, gaat Vermeulen verder. “De oorzaak is volgens mij vooral te zoeken bij een misverstand tussen de mensen die wilden oversteken en de bestuurder.”

Simonne H., die weduwe was, laat twee dochters achter. De familie wenste niet te reageren.