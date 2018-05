Na de deelfiets, nu ook deelzitscooter 30 mei 2018

02u52 0 Deinze Behalve deelfietsen en deelwagens kan je nu ook een deelzitscooter lenen. De stad Deinze stelt deze zitscooter gratis ter beschikking aan inwoners van Deinze en Nevele. André De Vreese uit Zeveren mocht als eerste een testritje maken.

Wie na een operatie moeilijk te been is en tijdelijk een zitscooter nodig heeft, kan vanaf nu de deelzitscooter van de stad Deinze lenen.





"We stellen de scooter ter beschikking aan inwoners van Deinze en Nevele, die tijdelijk niet met de wagen kunnen rijden", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Het kan bewoners ook helpen om een zitscooter uit te testen als ze een aankoop overwegen. Er is een zeer gemakkelijk gebruiksreglement en het toestel is ook verzekerd. Je moet minstens 18 jaar oud zijn en een doktersattest of een parkeerkaart voor mensen met een handicap kunnen voorleggen. De scooter is gratis te gebruiken voor een verlengbare periode van twee maanden, maar je moet wel een waarborg van 75 euro betalen."





Waarborg van 75 euro

Voormalig buschauffeur André De Vreese, ook wel de Leeuw van Zeveren genoemd, mocht als eerste de scooter uittesten. "Ik onderging kortgeleden een operatie en ik kan dankzij deze deelzitscooter opnieuw al mijn boodschappen zelf doen. Ik ben de stad zeer dankbaar." (ASD)