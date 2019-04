Na chaos gemeenteraadsverkiezingen, extra stembureaus in mei Anthony Statius

06 april 2019

09u45 0 Deinze Deinzenaren kunnen voor de verkiezingen van 26 mei in zes extra stembureaus terecht. Alle inwoners van Petegem kunnen voor het eerst stemmen in sportcomplex Palaestra. “We hebben lessen getrokken uit de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober. Toen ontstond er chaos in de Brielpoort door lange wachttijden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Op zondag 26 mei 2019 wordt er gelijktijdig voor het Europees parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement getemd. De verkiezingen worden op niveau van het kieskanton in plaats van het gerechtelijk kanton georganiseerd. Kieskanton Deinze wordt gevormd door de gemeenten Deinze en Zulte, met Deinze als hoofdplaats. In de fusiestad Deinze worden 42 stembureaus in 17 lokalen georganiseerd en in Zulte worden er 17 stembureaus in 4 kieslokalen georganiseerd.

“Er komen zes extra stembureaus in Deinze” zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Inwoners van Petegem-aan-de-Leie brengen hun stem uit in sportcomplex Palaestra en in de deelgemeenten Astene, Vinkt en Bachte-Maria-Leerne voorzien we telkens een extra stembureau. We hebben lessen getrokken uit de organisatie van de gemeenteraad- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Toen ontstonden er ruime wachttijden aan een aantal stembureau’s in de Brielpoort.”

In Deinze wordt er elektronisch gestemd, in Zulte op papier. Er worden geen telbureaus ingericht in Deinze voor Deinze, maar wel 18 telbureaus en 3 kantonhoofdbureaus voor Zulte in Deinze. Op zondag 26 mei 2019 kan er in Deinze gestemd worden tussen 8 en 16 uur.

Meer over Deinze

politiek

verkiezingen

Deinze