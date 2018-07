Na brand in oliebedrijf: "Gelukkig enkel materiële schade" 12 juli 2018

02u44 0 Deinze In het oliebedrijf Edible Oils VanDamme is door een zware brand dinsdagavond een deel van het bedrijf zwaar beschadigd geraakt. Een afdeling is volledig stilgelegd.

Het bedrijf in de Europalaan is gespecialiseerd in de productie en raffinage van maïsolie. "Het bleef gelukkig bij materiële schade", zegt Sascha Dhont, preventieadviseur bij het bedrijf. "De werknemers die nog aan de slag waren, konden snel geevacueerd worden. De brandweer had de vlammen ook snel onder controle." De brandweer van Deinze bevindt zich op nog geen vijf minuten van de industriezone.





Geen giftige rook

"Door de brand ligt nu één afdeling waar de maïsolie geproduceerd wordt stil. Gelukkig zijn we voorbereid op zulke situaties en kan de productie verder lopen." Het gebouw is binnenin volledig zwartgeblakerd en beschadigd door de brand. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. "We zijn nu aan het bekijken hoe de brand ontstaan is. De nabije omgeving had niets te vrezen, er is nooit gevaar geweest. Er was geen giftige rook." (DJG)