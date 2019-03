Na acties inwoners Landegem: Stad plant heraanleg verkeersas Landegem-Merendree Anthony Statius

22 maart 2019

09u47 0 Deinze Het stadsbestuur van Deinze heeft oren naar de vraag van de Landegemnaars die een veiligere verkeersas willen door hun dorp. Op de komende gemeenteraad ligt de opmaak van een conceptstudie voor om het traject Stationsstraat-Landegemdorpstraat-Vosselarestraat tot aan de E40-brug opnieuw in te richten. “Goed nieuws, hopelijk worden we al van in het begin betrokken”, klinkt het bij de bewoners.

De acties van het comité ‘Voor een leefbare en veilige omgeving tussen de dorpskernen Landegem-Merendree’ hebben hun vruchten afgeworpen. In juni organiseerden de inwoners een ludieke actie, waarbij de miljoenste automobilist die dat jaar door hun straat passeerde, in de bloemetjes werd gezet. In november kwamen de inwoners bijeen voor een brainstormmoment in zaal De Klaproos waarbij ze een lijst met problemen en oplossingen opstelden voor het stadsbestuur. Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) was toen aanwezig en geeft gehoor aan de burgeracties. Volgende week buigt de gemeenteraad van Deinze zich over het principe tot opmaak van een conceptstudie om de centrale as te herinrichten.

De inwoners reageren positief. “We hopen dat we op voorhand worden betrokken bij het opmaken van de plannen”, zegt Ignace Van Dingenen. “Als ervaringsdeskundigen weten we wat de pijnpunten zijn in ons dorp en dus zou het goed zijn dat er een vertegenwoordiger uit iedere straat structureel deel kan uitmaken van de adviesgroep.”

“We zullen samen met de inwoners een concept uitwerken om vervolgens in deelfases de herinrichting uit te voeren”, zegt schepen Bart Van Thuyne.