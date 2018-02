Na 5 jaar heropbouw Apolloniakapel 23 februari 2018

Deinze Vijf jaar na het ongeval waardoor de Apolloniakapel aan de Tieltsesteenweg in Aalter verwoest werd, wordt de kapel nu herbouwd. De leerlingen van het VTI Deinze zullen dat doen.

De Apolloniakapel stond op het kruispunt van de Tieltsesteenweg met de Veldstraat in Aalter. Tot er vijf jaar geleden een wagen tegen knalde en de kapel zo verwoest was, dat ze afgebroken moest worden. De kapel werd in 1910 gebouwd. "Die kapel was eigendom van het OCMW. Meer dan honderd jaar geleden werd die aan ons geschonken", zegt voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "Na het ongeval hebben we wel geld gekregen van de verzekering, maar zeker niet genoeg om een nieuwe kapel te bouwen. Zelf extra investeren vonden we ook niet de basistaak van het OCMW. Maar nu is er een oplossing. De leerlingen van de technische school VTI in Deinze hebben een nieuwe kapel ontworpen en gaan die voor ons bouwen. Het wordt niet zo'n grote kapel zoals vroeger, maar eerder een nis. In mei moet de nieuwe kapel geplaatst worden." (JSA)