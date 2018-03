N43 weer twee weken dicht 02 maart 2018

03u06 0

Vanaf maandag 5 maart wordt de Gentsesteenweg (N43) tussen Astene en Deinze weer twee weken onderbroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start de laatste fase van de werken. Het verkeer richting Deinze moet weer de omleiding volgen.





Volgende week maandag is Deinze weer wat minder bereikbaar. Het AWV hervat het structureel onderhoud van de Gentsesteenweg (N43) tussen Astene en Deinze. Deze werken startten in april vorig jaar en enkel het verkeer richting Gent kon passeren langs de werfzone, terwijl het verkeer richting Deinze een omleiding moest volgen. Net voor de kerstvakantie ging de gewestweg tijdelijk open,





"Maandag begint de aannemer met de voorbereidende werken", zegt Sylvie Syryn van AWV. "De week daarna krijgt de Gentsesteenweg/Kapellestraat (N43) een toplaag in asfalt en dan worden ook de fietspaden afgewerkt. Deze asfaltwerken duren tot 16 maart."





"Het verkeer richting Gent kan door en rijdt op de N43 langs de werfzone. Het verkeer richting Deinze en Kortrijk rijdt om via de Klapstraat (N437), Kortrijkseheerweg, 's Gravenstraat en Steenweg Deinze (N35) en de E17. Tijdens deze twee weken zal de Achterstraat afgesloten worden van de N43. Het verkeer van en naar de Achterstraat rijdt om via het kruispunt met het Hubert Malfaitplein. Voor de veiligheid rijden de fietsers om in beide richtingen." Info via www.wegenenverkeer.be/Deinze. (ASD)