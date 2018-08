N43 wacht nieuwe herstelling 14 augustus 2018

Het verkeer op de N43 zal vanaf maandag 20 augustus een week hinder ondervinden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt er het asfalt in de Dorpsstraat tussen Pauwhof en de Pontstraat.





Nog geen vijf maanden na de ingrijpende werken op de N43 tussen Astene en Deinze wordt de Dorpsstraat hersteld. "De aannemer vernieuwt het asfalt van de steenweg tussen Pauwhof en de Pontstraat", zegt Irene van der Craats. "De werfzone loopt over 500 meter en naast de aanleg van de nieuwe toplaag worden de twee middeneilandjes verwijderd. Bij goed weer en zonder technische tegenvallers zullen de werken op vrijdag 24 augustus klaar zijn."





"Het verkeer in beide richtingen blijft mogelijk langs de werfzone. Na deze werken pakt AWV het kruispunt met de Pontstraat aan. Er komen nieuwe verkeerslichten en de fietspaden langs de N43 worden heraangelegd."





Info:www.wegenenverkeer.be/





Deinze. (ASD)