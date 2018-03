N43 vanavond definitief open 23 maart 2018

02u47 0

Na bijna een jaar werken is de Gentsesteenweg (N43) tussen Astene en Deinze vanaf vanavond weer open in beide richtingen.





De drukke gewestweg ging voor de kerstvakantie open, maar op 5 maart ging de straat weergedeeltelijk dicht voor de afwerking. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu de nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en nieuwe parkeerstroken in asfalt aangelegd.





Vandaag brengt de aannemer de markeringen aan en na de avondspits kan de N43 definitief weer open. De Gentsesteenweg is vernieuwd van de Guido Gezellelaan tot aan de Nieuwstraat/Hubert Malfaitplein. Een nieuwe aparte busbaan in het midden moet het busverkeer vlotter laten verlopen. Ook heeft Farys alle oude waterleidingen vervangen." Info: www.wegenenverkeer.be/Deinze. (ASD)