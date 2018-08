N-VA wil afvalbakjes voor peuken en kauwgom 08 augustus 2018

N-VA Deinze wil dat de stad onderzoekt of er in de stad speciale afvalbakjes kunnen geplaatst worden voor sigarettenpeuken en kauwgommen.





Sigarettenpeuken en kauwgom lijken op het eerste zicht de meest onschuldige zaken in de zwerfvuilproblematiek, maar dat klopt niet volgens N-VA. Gemeenteraadsleden Sylvie Claeys en Matthias Neirynck willen de problematiek op de agenda van de gemeenteraad zetten. "We willen dat de stad onderzoekt op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat er minder van dat klein zwerfvuil op straat belandt", zegt frontvrouw Sabine Vermeulen. "In Nederland bestaan al afvalbakjes waar peuken en kauwgom worden verzameld. Daarvan worden dan respectievelijk bouwstenen en slippers gemaakt. Er kunnen eventueel containertjes of asbakken aan de bestaande vuilnisbakken gehangen worden", zegt Vermeulen nog. (JSA)