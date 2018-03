N-VA strikt Amber Verleyen 10 maart 2018

N-VA Deinze/Nevele heeft Amber Verleyen verleid om in de gemeentepolitiek te stappen. De 25-jarige zangeres en actrice was vorig jaar een van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse Prinses Canteclaerverkiezing. "Ik ben een volkskind. Dat is mijn drijfveer", zegt Amber.





Na Unizo-voorzitter Bart Vermaercke, cultuurcoryfee Raymond Haerens en kattenasieldame Patricia Rotsaert en tandarts Hugo Schaeck lost de partij met Amber Verleyen de eerste jonge naam op de lijst. "Amber heeft Deinze al in de kijker gezet", zegt lijsttrekker Sabine Vermeulen. "Ze acteerde in het theaterstuk 'Toetjes' in zaal Palace en was de mascotte van KMSK Deinze." In 2013 bracht ze een single 'Come to me baby' uit en ze was ook even zangeres bij de coverband The Xperience. Amber is de dochter van Geert Verleyen, uitbater van café Aubisque aan het station. (ASD)