N-VA stelt als eerste volledige kandidatenlijst voor 15 mei 2018

03u08 0 Deinze N-VA Deinze-Nevele heeft gisterenavond haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voorgesteld. Ze zijn hiermee de eerste partij van de toekomstige fusiestad die alle 35 heeft gelost.

Kandidaat-burgemeester Sabine Vermeulen en voorzitter Peter Broeren benadrukken de nieuwe gezichten en de jeugd.





"Tussen onze oudste en jongste kandidaat zit er 55 jaar verschil", zegt Vermeulen. "Geert Decaluwe, de peetvader van de lokale N-VA, is 74 en is nog steeds actief als huisarts. Célien Tant is met haar 19 lentes onze jongste kandidate en zij studeert voor vroedvrouw. We hebben een pak singles, samenwonenden en gehuwden, holebi's en hetero's, mensen met een beperking, échte en nieuwe Deinzenaars en Nevelaars. Ik ben heel trots op dit team. Het is een dwarsdoorsnede van onze stad." De kandidaten zijn Sabine Vermeulen, Jan Pauwels, Bart Vermaercke, Matthias Neirynck, Karlien De Paepe, Chantal Verleye, Sylvie Claeys, Kristof De Schryver, Ronny Vermeulen, Anny De Roo, Aelon Messiaen, Hugo Schaeck, Carl De Waele, Amber Verleyen, Raymond Haerens, Anja Martens, Kurt Naert, Jan Vander Mijnsbrugge, Peter Broeren, Celien Tant, Ariane Malfait, Patricia Rotsaert, Matthias De Graeve, Ann De Weirdt, Charlotte Noë, Naomi Baert, Dirk De Saedeleer, Cory Ghyselinck, Sandra Pillain, Els Coppens, Willy Graveel, Eva Therssen, Geert De Caluwé, Willy Planckaert en Paul Soetaert. (ASD)