N-VA pleit voor stiller vuurwerk

De Deinse N-VA-fractie roept alle inwoners op om op oudejaarsavond zo weinig mogelijk vuurwerk te laten knallen. Op de voorbije gemeenteraad pleitte raadslid Sylvie Claeys voor geluidsarm en dus diervriendelijk vuurwerk.





"Elk jaar zijn er talloze dieren die weglopen omdat ze schrik hebben van luide knallen en lichtflitsen", zegt Sylvie Claeys. "Heel wat dieren worden er angstig door en sterven soms omdat ze helemaal in paniek raken. Deze reacties kunnen geminimaliseerd worden door gebruik te maken van geluidsarm vuurwerk. Dit is een diervriendelijk alternatief waarbij de mensen nog steeds kunnen genieten van een lichtspektakel, maar dieren toch niet geterroriseerd worden door luide knallen."





Een verbod op gewoon vuurwerk komt er niet in Deinze, maar de stad is wel te vinden om geluidsarm vuurwerk meer te promoten. Maar voorlopig is het nog moeilijk te vinden in de winkel. (ASD)