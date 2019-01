N-VA pleit voor sneeuwtelefoon in alle deelgemeenten Anthony Statius

24 januari 2019

14u34 2 Deinze “De sneeuwtelefoon rinkelt in Nevele, maar nog niet in Deinze." Oppositiepartij N-VA pleit voor een sneeuwtelefoon op het volledige grondgebied van de fusiestad.

“Volgens het politiereglement ben je verplicht het voetpad voor je deur sneeuwvrij te maken om een veilige doorgang te creëren”, zegt gemeenteraadslid Karlien De Paepe. “Wie als zorgbehoevende niet kan rekenen op de hulp van familie of buren, kan in Nevele de sneeuwtelefoon bellen en zo beroep doen op een vrijwilliger om het voetpad sneeuwvrij te houden. Wie gebruik wil maken van de sneeuwtelefoon, kan zich aanmelden bij het sociaal huis in Nevele. Op dinsdag 22 januari, toen de eerste sneeuwvlokken vielen, deden er 18 personen beroep op deze vrijwilligers.”

“In Deinze bleek in het verleden de installatie van een sneeuwtelefoon onmogelijk, hoewel N-VA Deinze dit in het verleden herhaaldelijk op de agenda zette”, vervolgt De Paepe. “Het stadsbestuur heeft nu de mogelijkheid om zelf een goed werkend systeem in de nieuwe fusiestad op poten te zetten. In Nevele zijn de gebruikers alvast tevreden,” besluit Karlien De Paepe.

“We zijn nog aan het bekijken welke systemen, die voorlopig enkel in Deinze of Nevele van kracht zijn, we zullen behouden om dan toe te passen op het hele grondgebied”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).