N-VA pleit voor bijenvriendelijk Deinze Anthony Statius

02 maart 2019

N-VA-raadslid Matthias Neirynck heeft op de gemeenteraad enkele voorstellen gelanceerd om de bijenpopulatie in Deinze te ondersteunen. Schepen Johan Cornelis (CD&V) beloofde overleg met de adviesraden.

“De massale bijensterfte neemt de laatste jaren verontrustend toe”, zegt Matthias Neirynck. “Honingbijen verdwijnen uit hun korven en wilde bijen vinden geen voedsel of nestplaats meer. Een actie vanuit de gemeente is dus zeker noodzakelijk en in de nasleep van alle klimaatbetogingen willen we tot actie overgaan. Enkele voorstellen zijn een zaaiactiedag voor particulieren, het uitwerken van een sensibiliseringsactie om het privégebruik van pesticiden te verminderen of het plaatsen van bijenhotels in meerdere van onze parken, groene zones en speelpleinen.”

Het voorstel lag niet ter stemming voor maar schepen Johan Cornelis wil meegaan in het verhaal en beloofde een overleg met de adviesraden.