N-VA Deinze-Nevele barbecuet in zaal Novy 06 juni 2018

02u52 0

N-VA Deinze-Nevele organiseert op zondagmiddag 10 juni haar eerste familiebarbecue in Zaal Novy in Nevele. "Beide afdelingen organiseerden in het verleden een jaarlijks eetfestijn, maar nu de fusie een feit is kunnen onze sympathisanten naar onze eerste gezamelijke familiebarbecue komen,' zegt lijsttrekker Sabine Vermeulen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Chantal.verleye@n-va.be of Karlien.depaepe@n-va.be. Een kaart kost 15 euro voor volwassen en 8 euro voor kinderen. Kleuters eten gratis. (ASD)