N-VA bakt pannenkoeken voor goede doel Anthony Statius

05 december 2018

N-VA Deinze-Nevele bakt op zondag 9 december pannenkoeken in het Brielpaviljoen. De opbrengst gaat naar het goede doel in het kader van de Warmste Week.

“We kozen, samen met alle andere afdelingen uit Oost-Vlaanderen, voor de vzw Fiola als goede doel”, zegt Sabine Vermeulen. Deze vzw bestaat uit zes verenigingen: De Kangoeroe in Wetteren, De Tandem in Sint-Amandsberg, De Dorpel in Ninove, Het Bint in Sinaai, Tweb in Ronse en Oudenaarde en Wunian in Merelbeke. Deze vzw’s bieden zorg en begeleiding aan personen met een handicap.”

De pannenkoekenbak begint om 14 uur en eindigt rond 17 uur. Voor pannenkoeken met koffie of chocomelk betaal je 5 euro. Inschrijven kan bij sabine.vermeulen@n-va.be. Betalen kan ter plaatse.