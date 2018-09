Mysterie rond poging doodslag Leernsesteenweg is compleet Wouter Spillebeen

04 september 2018

16u16 0 Deinze Het onderzoek naar de poging doodslag die in de nacht van zondag op maandag zou hebben plaatsgevonden in een woning in de Leernsesteenweg in Deinze, gaat in alle discretie verder. Een ruzie zou er uit de hand gelopen zijn, waarna een van de partijen in levengevaar naar het ziekenhuis moest.

Wat zich precies afspeelde in het huis tegenover het Heilig Hart, blijft een groot vraagteken. De forensische recherche kamde gisterenvoormiddag de hele woning uit op zoek naar sporen. Vandaag ging het onderzoek verder. “In het belang van het onderzoek kunnen er momenteel nog geen details bekend gemaakt worden”, klinkt het bij het parket.

Intussen speculeren buurtbewoners over de feiten. Twee mannen zouden zondagavond na een discussie slaags geraakt zijn. De ene man zou in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen en de andere zou aangehouden zijn. Volgens een bewoonster van de straat was de politie twee weken geleden ook aanwezig in het huis voor een druggerelateerde zaak. Het parket kan dat alles momenteel niet bevestigen of ontkennen.