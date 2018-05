Muziekfestival voor 20 jaar Child Focus 2.000 MAN VERWACHT OP SINT-POPPOPLEIN ANTHONY STATIUS

23 mei 2018

02u30 0 Deinze Reclamebureau Het Groene Huis uit Astene organiseert vrijdag een muziekevenement ten voordele van Child Focus. "Van 9 uur tot middernacht zijn er infosessies en optredens. We verwachten zo'n 2.000 man op het Sint-Poppoplein", zegt Veerle De Rouck.

Child Focus bestaat twintig jaar en dat laten enkele vrijwilligers uit Astene niet zomaar voorbijgaan. Op vrijdag 25 mei, op de dag van de vermiste kinderen, organiseert Veerle De Rouck van Het Groen Huis, het reclame- en adviesbureau voor zelfstandigen en bedrijven, een evenement voor de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Zo heeft de Leiestad er een nieuw muziekfestival bij. "Ik ben drie jaar geleden vrijwilliger geworden van Child Focus", vertelt Veerle. "Ik heb zelf kinderen en ik vind dat de stichting zeer nuttig werk verricht. Voor haar twintigjarig bestaan wou de organistie een evenement organiseren en dan hebben wij voorgesteld om het in Deinze te laten plaatsvinden. Child Focus doet er alles aan om vermiste kinderen terug te vinden, maar ondertussen doet men ook aan preventie. Op deze dag van de vermiste kinderen zal Child Focus tijdens vier infomomenten de schoolkinderen inlichten over veilig internet, cyberpesten, vermist zijn, weglopen, sexting en tienerpooiers en in de loop van de dag zal er altijd iemand zijn om praktische info te geven."





Eigen lied en tune

Behalve de infomomenten valt er nog veel meer te beleven. "Er zijn drank- en eetstanden en de lokale radiozender Radio Tequila zendt de hele dag uit. Daarnaast komt er een hele reeks bands gratis optreden. Om 12 uur 's middags zorgen de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Deinze voor een verrassend optreden en om 15.30 uur begint de line-up met de band Klaus, gevolgd door Harrison, Ingrii, Rose Mallow, het Deinse vrouwenkoor Les Amies De Charles, Bunker, Sonic Flow, Kyoko & dj Buscemi en The Smartie's. Tussendoor komt de zanger Pedro zijn Child Focus-lied, dat hij speciaal voor het twintigjarig bestaan schreef, zingen alsook de CF-tune, die hij samen met de muziekacademie van Deinze op een verrassend instrument live zal brengen op het podium. Het einde is gepland rond middernacht. Alle activiteiten vinden plaats op het Sint-Poppoplein. De stad ondersteunt onze actie en hiervoor zijn we het stadsbestuur zeer dankbaar. De toegang is gratis, maar om Child Focus te steunen kan iedereen sleutelhangers kopen. De kippensleutelhanger - een knipoog naar kippenstad Deinze - kost 2 euro en de bloem kost 5 euro. Bij goed weer verwachten we zeker 2.000 man verspreid over de hele dag", besluit Veerle.





Meer info vind je via www.het-groene-huis.be/nl/child-focus.