Muziekcafé Elpee viert achtste verjaardag met drie dagen live muziek Anthony Statius

19 april 2019

12u36 0 Deinze Muziekcafé Elpee viert haar achtste verjaardag en naar goede gewoonte viert cafébazin Katelijne Coddens dit met drie dagen live muziek.

Op vrijdag 19 april zijn er optredens van Vicious Rumors, Magistarium, Air Raid, Woslom en Turbowarrior Of Steel en op zaterdag is het de beurt aan Fleshcrawl, Izegrim, Burial, Butcher, Incarceration en Objector. Zondag sluiten The Kids, Luke Appleton en Scott & Alien het weekend af.

Tickets kan je aan de kassa bestellen of via info@muziekcafeelpee.be. Meer info via de Facebookpagina of via www.muziekcafeelpee.be.