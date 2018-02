Mustafa (42) opent Aleppo Market in centrum 02 februari 2018

02u46 0 Deinze Mustafa Hameed brengt met Aleppo Market het culinaire Midden-Oosten naar Deinze. Op zeer korte tijd richtte hij zijn buurtwinkeltje op in het voormalige hoorcentrum op de hoek van de Gentstraat en de Georges Martensstraat.

Begin deze week verscheen bijna uit het niets een nieuwe buurtwinkel in het stadscentrum. De eigenaar is Mustafa Hameed uit Syrië.





Tien jaar geleden ontvluchtte Mustafa met zijn vrouw de stad Aleppo. "Ik ben een Koerd en door de politieke spanningen moest ik mijn thuisland verlaten", vertelt Mustafa. "Zeven jaar geleden kregen we een dochtertje en we vestigden ons in Kortrijk, waar we nu nog wonen. Ik wou graag mijn eigen winkel beginnen en enkele familieleden, die in Deinze wonen, wisten hier nog wat leegstaande panden zijn. Ik ben hier zeer vriendelijk ontvangen."





"In mijn dagwinkeltje vind je vooral etenswaren uit mijn thuisland. Ik heb heel veel soorten Arabische thee en speciale koekjes zoals dadelbiscuits. Daarnaast vind je ook pepers, olijven, druivenbladeren, hummus, falafels, bonen, speciale boter, fetakaas en veel kruiden uit het Midden-Oosten. Elke dag heb ik ook vers Turks brood en plat brood dat veel gegeten wordt in Libanon en Jordanië. Ten slotte heb ik ook groenten en fruit. In de non-food-afdeling vind je theeservies en waterpijpen."





Aleppo Market is iedere dag open vanaf 8.30 uur tot 20 uur. Op maandag is de winkel gesloten.





(ASD)