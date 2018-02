Mudel zoekt 'mudellen' 27 februari 2018

02u48 0 Deinze Het mudel is op zoek naar lookalikes van bekende portretten uit haar collectie. Er zijn nu al vijf 'mudellen' te zien op de website. "Je kan stemmen op je favoriete dubbelganger of als je denkt beter te kunnen, mag je zelf een foto insturen", zegt conservator Wim Lammertijn.

In het kader van Erfgoeddag lanceert het museum van Deinze een ludieke campagne. Het jaarthema is 'Kiezen' en zo kan iedereen stemmen op zijn favoriete mudel-lookalike.





"We gaan op zoek naar dubbelgangers van de portretten uit onze collectie", zegt Wim Lammertijn. "Iedereen die zich herkent in een portret uit de rijke collectie van het museum kan contact opnemen met het museum of zelf een foto uploaden."





Meer info via www.mudel.be/dubbelganger.





(ASD)