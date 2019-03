Mudel toont Vlaamse meesters uit privécollectie Anthony Statius

26 maart 2019

09u10 0 Deinze Het Davidsfonds Deinze, Kruishoutem en Landegem en het mudel organiseren samen een tentoonstelling rond meesterschap. In het museum van Deinze zijn nog tot 21 april werken van een vijftigtal kunstenaars uit een privécollectie uit Nokere te zien.

De Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds staat dit jaar in het teken van meesterschap. In het kader daarvan loopt momenteel een tentoonstelling in mudel. De collectie kunstwerken komt uit een privécollectie en werd grotendeels opgebouwd door kunstcriticus, curator, dichter en recensent Jan D’Haese. De tentoonstelling focust niet op één oeuvre maar toont werk van een vijftigtal kunstenaars zoals Emile Claus, James Ensor, Panamarenko, Gustave De Smet, Raoul De Keyser, George Minne en Walter De Buck.

De tentoonstelling loopt nog tot zondag 21 april en deze kan je bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, voor leden van het Davidsfonds 3 euro en voor scholen een euro per leerling. Verenigingen en groepen van meer dan 12 personen kunnen gratis een geleid bezoek aanvragen aan herveclaeys@hotmail.com.