Motorrijder gewond na aanrijding WOUTER SPILLEBEEN

26 januari 2018

Op de Gaversesteenweg ter hoogte van het voetbalplein van Sparta Petegem is het vrijdagochtend rond 6 uur tot een aanrijding gekomen tussen een 46-jarige motorfietser en een bestelwagen. De motorfietser reed op de steenweg toen de bestuurder van de lichte vrachtauto (42) de weg op reed komende van het voetbalplein. De motorfietser kon niet tijdig remmen en het kwam tot een aanrijding. De motorfietser werd aanvankelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar bleken de verwondingen niet levensbedreigend te zijn. Er ontstond verkeershinder op de Gaversesteenweg in de richting van Deinze. Het verkeer dat van de snelweg af reed, moest een omleiding volgen.