Molens maken plaats voor 'Graslei van Deinze' 21 juni 2018

De Molens van Deinze worden geïntegreerd in het stadskernvernieuwingsproject Stedelijk Wonen Aan De Leie I. "In 2024 moet de kop van de Tolpoortstraat de Graslei van Deinze worden", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).





"Ik betreur het verlies aan jobs, maar we zullen met de stad de werknemers ook maximaal ondersteunen om hen aan een nieuwe job te helpen", zegt burgemeester Vermeulen. "De sluiting is zowel een vloek als een zegen, want nu kunnen we onze stadskernvernieuwing voltooien."





"De stad moet nog een pand en enkele achtertuinen kopen, maar dat is een kwestie van tijd. De bedoeling is dat de kop van de Tolpoortstraat de Graslei van Deinze wordt, met ruimte voor wandelaars, fietsers, een publiek park. Er komen ongeveer 200 eenheden voor woningen, kantoren, stedelijke functies zoals horeca en diensten en ook appartementen en lofts; dit met zicht op de Leie en vernieuwde kades."





"Van de Molens blijven de mooiste gebouwen en de hoge toren behouden", vervolgt Vermeulen. "De andere gebouwen krijgen een maximale relatie tot de Leie, want in plaats van met de rug naar het water, zal men daar nu met zicht op de Leie wonen, een immens verschil. Dit betekent ook de definitieve heropstanding van de Tolpoortstraat, omdat de vrachtwagens er verdwijnen. Voor een winkelstraat is dat niet goed. Maar toch zou ik alle chauffeurs willen bedanken voor hun bijzonder professionalisme en voorzichtigheid waarmee zij zich dagelijks in het verkeer in onze stad begeven."





In het verleden werd gezegd dat de eerste steen er moest liggen in 2018. "Ik kijk vooral uit naar de laatste steen en hoop dat die er in 2024 ligt", besluit Vermeulen. (ASD)