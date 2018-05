Moeizame spits door twee ongevallen 29 mei 2018

Door twee ongevallen verliep het verkeer gisteren tijdens de avondspits zeer moeizaam op de E17 ter hoogte van Deinze. In de richting van Kortrijk knalde rond 17.15 uur een tankwagen tegen de middenberm. Daarbij ging de vrachtwagen in schaar en kwam de tank op zijn zij over de hele snelweg terecht. De chauffeur raakte lichtgewond. Al snel ontstond een lange file. Het verkeer werd van de snelweg afgeleid. Even later gebeurde ook in de andere richting een aanrijding. In de staart van de kijkfile kwam het tot een kettingbotsing tussen zes voertuigen. Twee inzittenden liepen daarbij lichte verwondingen op. Wagens konden enkel nog over de pechstrook passeren. Ook in de richting van Gent ontstond een lange file. Omwille van het warme weer werd in beide richtingen de waterbedeling opgestart in afwachting van de takelwerken. Rond 19.15 uur waren alle wagens in de richting van Gent getakeld en kon het verkeer weer door. In de richting van Kortrijk duurden de takelwerken nog een uur langer. (WSG)