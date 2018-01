Moeder en twee kinderen naar ziekenhuis bij appartementsbrand op Grote Markt 31 januari 2018

02u46 0 Deinze Er heeft gisterenavond een appartementsbrand gewoed op de Markt in Deinze. Drie personen, van wie twee kinderen, werden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond kwart over zeven. "De oorzaak is nog niet gekend, maar de boosdoener is meer dan waarschijnlijk de dampkap", klinkt bij de brandweer van Deinze. "Die heeft vuur gevat en de vlammen zijn overgeslagen naar de rest van de keuken." Er waren drie personen in het appartement: een moeder en haar twee kinderen. Ze werden alle drie overgebracht naar het nabijgelegen Sint-Vincentiusziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Ze klaagden over hoofdpijn en geprikkelde luchtwegen, maar zijn er niet erg aan toe.





De brandweer kon de schade beperken tot de keuken. In de andere ruimtes was er rookschade. De rest van het appartementsgebouw bleef gespaard. Toch werden de bewoners geëvacueerd. Rond negen uur konden ze opnieuw hun appartementen in om te ventileren. De meesten konden er 's nachts slapen. Het getroffen gezin heeft minder geluk en zal voorlopig elders een onderkomen moeten vinden. (ASD/OSG)