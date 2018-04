Modeshow in WZC Sint-Jozef 18 april 2018

Het ergoteam van woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Petegem heeft een modeshow voor haar bewoners georganiseerd.





De personeelsleden van onderhoud, verpleging, verzorging, animatie, keuken, kiné en ergo ruilden hun dagtaak even in voor de catwalk, die werd geïnstalleerd in de centrale gang. Ook enkele bewoners namen deel aan het spektakel.





(ASD)