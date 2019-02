Mister T ontwerpt kledinglijn voor Urbanus Urbanus heeft t-shirts, sweaters en bretellen met stempel uit Hansbeke Anthony Statius

19 februari 2019

14u29 0 Deinze Altijd al een t-shirt van Urbanus, Nabuko Donosor of Amedee willen dragen? Dankzij Mister T uit Hansbeke kan het. Naar aanleiding van de animatiefilm Urbanus: de Vuilnisheld, die vanaf woensdag 27 februari in de cinemazalen zal te zien zijn, brengen Tom en Femke samen met de kledingketen Brooklyn t-shirts, sweaters en bretellen van de Vlaamse cultheld op de markt.

Tom Verscheure en Femke Maes van Mister T hebben opnieuw een mooie deal beet. Nadat het koppel uit Hansbeke, dat een showroom heeft in de Grote Merestraat 3 in het dorpje Hansbeke, al t-shirts mocht ontwerpen voor Willy Sommers, Sociaal Incapabele Michiel en de series De Mol, Eigen Kweek en Het Eiland, werd men door productiehuis Eyeworks Film & TV Drama gevraagd om naar aanleiding van de film Urbanus: de Vuilnisheld een kledinglijn voor volwassenen te lanceren.

“Samen met Brooklyn hebben we met de belangrijkste personages en leukste quotes een merchandiselijn op poten gezet”, vertelt Femke. “Zo hebben we acht verschillende t-shirts en daarnaast zijn er ook sweaters en bretellen van Urbanus. Momenteel doet de t-shirt waarop stripfiguur Cesar, de vader van Urbanus, een glas bier heft met de leuze ‘plat water, het lekkerste dat er is’. Misschien dat tournée minérale daar voor iets tussenzit, ik weet het niet. Alle textiel draagt het Fairwear-label en is vervaardigd uit 100 procent organisch katoen.”

In Urbanus: de Vuilnisheld sluiten de volwassenen van Tollembeek een lucratieve deal met een schimmige Rus Igor, een vermomde Jef Patat. Gedurende een jaar mag Igor gevaarlijk afval komen storten in Tollembeek en de inwoners zullen hiervoor grof betaald worden. Urbanus ziet hierin dé kans om een verlovingsring te kopen om te kunnen trouwen met Juf Pussy, maar uiteraard loopt alles in het honderd wanneer de kinderen in opstand komen tegen het plan van de volwassenen. De film wordt vanaf 27 woensdag februari in de bioscoopzalen verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD) en komt uit in België en Nederland.

“De avant-première vindt zondag 24 februari plaats in de bioscoop van Antwerpen”, zegt Femke. “Daar zullen heel wat bekende acteurs aanwezig zijn en we hopen dat heel wat aanwezigen een van de t-shirts of sweaters aan hebben.”

De T-shirts, sweaters en bretellen zijn vanaf vandaag beschikbaar in alle Brooklyn winkels (www.brooklyn.be) en online bij Mister T (www.mistert.be/urbanus).